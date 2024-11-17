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Над Україною збито 102 ракети та 42 безпілотники – Повітряні сили

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Над Україною збито 102 ракети та 42 безпілотники – Повітряні сили
Росія завдала масованого ракетного удару по низці українських міст
фото: ДСНС Одещини

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України

У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed». Про це у своїх соцмережах повідомляють Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. По типах: 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон», 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 101 крилата ракета Х-101, «Калібр», 1 балістична ракета «Іскандер-М», 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П, 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

У відомстві наголошують, що до повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.

«Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей – 102 ракет та 42 БпЛА. Зокрема, оборонці неба знищили: 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 «Циркон», 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр», 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П, 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Над Україною збито 102 ракети та 42 безпілотники – Повітряні сили фото 1

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи

по всій території країни. 

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Теги: війна обстріл ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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