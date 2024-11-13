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Російський «Мосфільм» торік передав окупантам 36 танків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російський «Мосфільм» торік передав окупантам 36 танків
Генеральний директор «Мосфільму» (ліворуч) зустрівся з російським диктатором
фото: Кремль

Раніше правоохоронці оголосили підозру очільнику російського «Мосфільма» Шахназарову

Російський кіноконцерн «Мосфільм» у 2023 році передав російським військам 36 танків, шість бойових машин піхоти і вісім тягачів. Про це йдеться на сайті Кремля.

Генеральний директор і голова правління «Мосфільму» Карен Шахназаров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, де розповів про зусилля кінокомпанії в сприянні окупації України. Шахназаров зазначив, що вся передана техніка зберігалася на військово-технічній базі.

Зазначається, що у 2022 році у російського кіноконцерту було 547 млн рублів чистого прибутку, у 2023 ця сума зросла до 582 млн, а за дев'ять місяців поточного року – 485 млн.

Нагадаємо, російському сценаристу, продюсеру і гендиректору кіноконцерну «Мосфільм» Карену Шахназарову повідомлено про заочну підозру. За даними слідства, Шахназаров як публічна особа і представник «культурного осередку Росії», маючи популярність та авторитет у медіа, а також можливість формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

До слова, упродовж 2023 року Росія витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями. Виділені Кремлем мільярдні бюджети організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної громадської думки до путінського режиму, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість російських військовослужбовців шляхом глорифікації (прославлення) їхньої участі у війні.

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Теги: окупанти танки військова техніка війна путін

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