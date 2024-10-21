Зеленський: З російського полону загалом повернули 3 767 українців та українок

Зеленський: «Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах»

Президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону загалом повернули 3767 українців та українок. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах. Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей», – розповів Зеленський.

Він відзначив, що разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. «Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів», – додав Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці 969-го дня війни звернувся до народу. Він подякував усім, завдяки кому став можливий останній обмін полоненими, а також розповів про нову військову допомогу від партнерів. Президент нагадав, що Україні вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога.