Харків: російський безпілотник влучив у житловий будинок, є поранені

Унаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих

У Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Як зазначив Терехов, внаслідок атаки на цей час відомо про чотирьох постраждалих. За словами міського голови, на місце удару прямують усі відповідні служби.

Раніше окупанти вдарили безпілотником поблизу одного з торгівельних центрів. Так, було пошкоджено припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. Тоді, за словами мера, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вчора росіяни також атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Є постраждалі серед цивільних. Згодом російська армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.

Як повідомлялося, 11 листопада під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».

До слова, у Кривому Розі 13 листопада оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки по місту. Померли четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей.