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Румунія затвердила нові умови імпорту зерна із України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія затвердила нові умови імпорту зерна із України
фото з відкритих джерел

Нові умови імпорту діють для української пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої

Уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України, яка передбачає низку нових умов. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє пресслужба уряду Румунії.

«Ми затверджуємо механізм захисту румунських фермерів та місцевого виробництва від імпорту українського зерна. Узгоджений з українськими колегами механізм дозволить імпортувати зерно лише на підставі ліцензії, в обмежених кількостях і лише для наших фермерів та переробників, які продемонструють необхідність поповнення запасів», - наголосив глава уряду Румунії.

Чолаку додав, що його країна підтримує Україну щодо транзиту зерна, але також необхідно захистити румунських фермерів.

Нові умови імпорту діють для української пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої. Він відбуватиметься на підставі маркетингової угоди, виданої Міністерством сільського господарства та сільського розвитку Румунії.

Нагадаємо, Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції слідом за Польщею, адже вважає, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. 

Також повідомлялося, що Румунія та Україна розроблять план контролю над експортом зерна.

Теги: Румунія зерно

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