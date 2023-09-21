Румунія та Україна розроблять план контролю над експортом зерна

Міністр сільського господарства Румунії висловив упевненість, що цей механізм, запропонований Європейською комісією буде повністю функціонувати

Україна та Румунія планують спільно розробити механізм контролю над експортом зерна, який сприятиме захисту румунських фермерів. Така робота триватиме найближчих 30 днів. Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, передає Reuters.

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Така заява румунського міністра пролунала після пропозиції з боку України щодо створення плану контролю за експортом пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку для захисту місцевих ринків.

У вівторок Бухарест затвердив введення експортних ліцензій для ряду сільськогосподарських продуктів, що експортуються до п'яти східних країн Європейського Союзу.

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«Експортні ліцензії для українських компаній набудуть чинності через 30 днів. За цей час Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників», – сказав він.

Також Барбу висловив упевненість, що цей механізм, запропонований Європейською комісією та «прийнятий на озброєння Україною та узгоджений нами на користь фермерів, буде повністю функціонувати».

За його словами, Румунія надаватиме ліцензії на імпорт виключно вітчизняним фермерам та переробникам харчових продуктів, які мають потребу у поповненні запасів, а не посередникам. Чиновник додав, що перевірки безпеки харчових продуктів будуть здійснюватись при будь-якому імпорті.

Нагадаємо, Румунія планує заборонити імпорт іншої сільгосппродукції, крім зернових. Наступні 30 днів українське зерно в будь-якому разі не постачатиметься до країни.

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Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.