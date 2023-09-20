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У Чорному морі поблизу Румунії судно підірвалося на міні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чорному морі поблизу Румунії судно підірвалося на міні
Внаслідок підриву, у 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці
фото ілюстративне

На борту перебували 12 членів екіпажу

Біля берегів Румунії у Чорному морі Румунії на судні Seama стався вибух. Екіпаж заявляє, що судно натрапило на міну, влада поки не підтверджує причини вибуху. Про це пише Digi 24.

Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії повідомило, що судно під прапором Того, яке перевозило цемент, повідомило о 6:50 ранку про вибух у машинному відділенні.

Як зазначається, судно перебувало за 7 морських миль на схід від Суліни, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

Румунське військово-морське відомство терміново звернулося за допомогою до судна Arsvom, що належить Прикордонній поліції. На його борту членів екіпажу безпечно доставили в Суліну. У 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці.

«Вантажне судно Seama довжиною 90 м і шириною 14 м наразі стоїть на якорі, тривають рятувальні роботи. Судноплавство на Сулинському рукаві не порушено», – повідомили в румунському міністерстві.

Військово-морське управління Румунії проводить розслідування події. Видання допускає, що судно могло потрапити на морську міну, однак це не підтверджена наразі інформація.

Раніше повідомлялося, що Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. згодом Румунія заявила, що готова збивати російські дрони.

Теги: вибух Румунія розслідування влада Чорне море корабель

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