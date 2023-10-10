Виступ Зеленського в парламенті Румунії скасовано

Про причини скасування виступу поки невідомо

У парламенті Румунії скасували виступ президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив депутат Джордж Сіміон.

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«Офіційно. З болем у серці повідомляємо, що хоробрий президент України Володимир Зеленський сьогодні не прибуде до парламенту Румунії», – написав він.

Про те, чому скасовано виступ глави української держави поки невідомо.

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Нагадаємо, що Зелеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Це перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну

Лідери країн сьогодні обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.