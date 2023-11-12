Білий дім різко розкритикував республіканців через спробу посіяти хаос із шатдауном

У Білому домі назвали резолюцію, представлену Джонсоном «рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну»

За кілька днів до нової загрози урядового шатдауну в США, спікер Палати представників, Майк Джонсон, представив резолюцію щодо тимчасового продовження фінансування, пропонуючи різні терміни для різних державних структур. Проте цей документ отримав гостру критику та був відхилений як у Білому домі, так і в Сенаті, повідомляє «Укрінформ».

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«Ця двоетапна резолюція є необхідним законопроєктом, щоб забезпечити для республіканців у Палаті представників найкращу позицію в боротьбі за перемогу консерваторів. Законопроєкт покладе край абсурдній традиції величезних, перевантажених законопроєктів з видатками, внесеними безпосередньо перед різдвяними канікулами», – заявив у соцмережі X спікер Джонсон.

Резолюція щодо тимчасового продовження фінансування є типовим кроком для американського Конгресу, призначеним для уникнення урядового шатдауну та надання часу обом партіям для узгодження бюджету на новий фінансовий рік. Такі документи зазвичай містять строк, до якого фінансування уряду продовжується у межах минулого фінансового року.

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Проте нинішня пропозиція, внесена республіканцями-консерваторами на чолі з нещодавно обраним спікером передбачає продовження фінансування для різних державних структур на різні терміни. Зокрема, кошти для військових і ветеранських програм, сільського господарства та продовольчих агенцій, а також міністерств транспорту та житлово-комунального господарства й міського розвитку мають виділятися до 19 січня. А от фінансування Держдепартаменту, мін’юсту, мінторгівлі, мінпраці, а також сфер охорони здоров’я та соціальних служб, пропонується продовжити до 2 лютого.

У Сенаті, який контролюється демократичною більшістю, різко розкритикували ініціативу консервативного крила республіканців та заявили, що ця резолюція не буде прийнята верхньою палатою.

А в Білому домі взагалі назвали резолюцію, представлену Джонсоном «рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну».

У заяві, оприлюдненій у суботу Білим домом, наголошується, що такі дії республіканців «ставлять під загрозу критично важливі аспекти національної безпеки, а також внутрішні пріоритети». При цьому звертається увага, що задля досягнення власних цілей консерватори ладні припинити фінансування військових, які виконують бойові завдання.

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«Республіканці Палати представників мають припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, зайнятися роботою та працювати у двопартійному режимі, щоб запобігти шатдауну», – йдеться у заяві Білого дому.

Як повідомлялося, Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю.

Як відомо, члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.