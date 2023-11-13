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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
фото з відкритих джерел

Посол України у Сполучених Штатах подякувала губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною

Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила у facebook.

«Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною», – написала Маркарова.

Вона також подякувала українській громаді в США за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів.

Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу фото 1

Раніше повідомлялося, що ще три американські штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нещодавно парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. 

Теги: США геноцид посол Вашингтон Оксана Маркарова

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