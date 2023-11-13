Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Посол України у Сполучених Штатах подякувала губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною

Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила у facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною», – написала Маркарова.

Вона також подякувала українській громаді в США за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що ще три американські штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нещодавно парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.