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Республіканці відмовилися від кандидатури Джордана на посаду спікера

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Республіканці відмовилися від кандидатури Джордана на посаду спікера
Республіканці відмовилися підтримувати соратника Трампа
фото: Reuters

Третє голосування за Джордана також провалилося

Республіканська партія США позбавила свого конгресмена Джима Джордана статусу кандидата на посаду спікера Палати представників США. Про це пише CNBC.

Зазначається, що республіканці в п’ятницю, 20 жовтня, відмовилися від номінації свого однопартійця Джима Джордана на посаду спікера Палати представників після того, як голосування за нього провалилося втретє.

Після провалу голосування республіканці зустрілися за закритими дверима для обговорення. Вони відмовилися підтримувати соратника Трампа. Це рівнозначно висловленню недовіри.

Наразі незрозуміло, кого республіканці номінують після позбавлення підтримки Джордана і чи взагалі якийсь член партії може претендувати на отримання необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, Джим Джордан втретє програв вибори спікера Палати представників США.

Як повідомлялося раніше, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, проте передумав і згодом заявив, що все ж висуватиме свою кандидатуру.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Теги: США вибори партії

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