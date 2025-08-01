Сенатори США подали на розгляд законопроєкт про допомогу Україні на десятки мільярдів

Документ передбачає надання мільярдів доларів на військову допомогу Україні

Співголова комітету Сенату США із закордонних справ Джин Шахін та сенаторка Ліза Мурковскі подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає багатомільярдну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову.

За словами Маркарової, згідно із проєктом, допомога США у сфері безпеки, що надається Україні, здійснюється у вигляді внесків США до Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до положень міжурядової українсько-американської угоди.

Як зазначила посол, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

$30 млрд на безпекову допомогу Україні;

$500 млн на допомогу Україні у разі надзвичайних ситуацій;

$3 млрд на програму FMF для України;

збільшення ліміту виділень за програмою PDA до $6 млрд;

$600 млн для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Крім того, уточнила Маркарова, передбачається створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань щодо використання БПЛА – з метою проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва. На ініціативу на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення $1 млрд, додала вона.

Також в проєкті пропонується визначити політикою Міноборони США передавання конфіскованих незаконних озброєнь Україні або їх продаж на користь України. Документ також містить вимогу негайних заходів для конфіскації заморожених активів РФ або подання плану збільшення доходів від заморожених росактивів для отримання додаткових коштів для України.

Передбачається створення робочої групи для систематизації уроків, отриманих з війни України, включаючи сучасну доктрину ведення війни та типи вразливостей, які можуть мати США до операції, подібної до української операції «Павутина» У документі також міститься заборона будь-якого використання оборонної продукції, закупленої для України, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Сенатори також пропонують встановити гарантії щодо обміну розвідувальною інформацією США з Україною. Водночас від президента США вимагається витрачати не менше 15% коштів програми International Security Cooperation Program Funds на операції Європейського командування ЗС США.

Нагадаємо, комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, передбачивши $1 млрд допомоги Україні, попри те, що в бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа ця сума не була зазначена.

До слова, цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України.