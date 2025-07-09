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Трамп оприлюднив нові мита для шести країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп оприлюднив нові мита для шести країн
Американський лідер повідомляв, що готує дюжину тарифних «листів щастя»
скріншот з відео

Нові тарифні ставки набувають чинності 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент каже, що запровадить 30% мита для Алжиру, Лівії та Іраку, 25% мита на товари з Брунею та Молдови і 20% мита на товари з Філіппін. Ці мита значною мірою відповідають ставкам, які Трамп оголосив у квітні, хоча мита на іракські товари знизилися з 39%, а на філіппінські — зросли з 17%.

З шести країн лише Філіппіни, які минулого року відправили до США товарів на суму близько $14,1 млрд, входять до числа 50 найбільших торговельних партнерів Америки. Серед товарів, які вони зазвичай продають на ринках США, – електроніка, автозапчастини та текстиль. Минулого року імпорт з інших п'яти країн разом узятих склав менш як $12 млрд, причому на Ірак – експортера сирої нафти – припадає понад половину цієї суми.

Нагадаємо, Трамп опублікував тарифні листи для американських партнерів. Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%.

Раніше Трамп оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму. М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Лаос має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Тим часом члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

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Теги: тарифи США Дональд Трамп

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