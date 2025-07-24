Через політику Трампа будуть спалені контрацептиви на $10 млн

Термін придатності контацептивів спливає в період з 2027 до 2031 року, тому вони могли б бути використані

У Франції спалять контрацептиви для бідних країн, що фінансувались урядом США

США планують спалити контрацептиви вартістю майже $10 млн після того, як відхилили пропозиції ООН та інших організацій щодо їх передачі бідним країнам. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Кошти, які фінансують уряд США, були доставлені з Бельгії до Франції для знищення. Контрацептиви, зокрема імплантати, таблетки та внутрішньоматкові спіралі, кілька місяців зберігалися на складі у Бельгії.

Їхнє знищення буде результатом рішення президента Дональда Трампа про заморожування іноземної допомоги США USAID. За даними чотирьох джерел, на утилізацію партій контрацептивів американський уряд витратить $160 тис.

Термін придатності цих засобів спливає в період з 2027 до 2031 року, тому вони могли б бути використані. Міністерство закордонних справ Бельгії заявило, що країна вела переговори з владою США, щоб знайти альтернативні шляхи, але вони не дали результату.

Сара Шоу, заступник директора з адвокації в MSI Reproductive Choices, повідомила Reuters, що некомерційна організація зголосилася оплатити переупаковку матеріалів без брендування USAID та їх доставку в країни, що потребують, але уряд США відхилив цю пропозицію.

Вона додала, що багато країн Африки на південь від Сахари покладалися на USAID для доступу до контрацепції, і що скорочення допомоги призведе до зростання кількості небезпечних абортів.

Reuters зазначає, що цього місяця законодавці США внесли два законопроєкти, щоб запобігти знищенню цих коштів, але гуманітарні організації сумніваються, що ці ініціативи будуть ухвалені вчасно.

У внутрішньому службовому документі USAID, на який посилаються джерела, зазначалося, що контрацептиви потрібно «негайно передати іншій організації, щоб запобігти марнотратству».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що адміністрація Трампа вирішила спалити 500 тонн печива для дітей з Афганістану та Пакистану. Білий дім наказав спалити майже 500 т продовольства замість відправлення за кордон, оскільки завтра спливає термін придатності продуктів, призначених для екстреної допомоги. Це пов'язано із призупиненням роботи USAID.

