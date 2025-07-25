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Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ
Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ
фото: Pixabay

Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати

Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, якого цитує «Суспільне».

Як зазначив посадовець, Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати. «Це частковий платіж, оскільки Україна виконала 13 з 16 реформ, які були спочатку заплановані для цього четвертого платежу. І зараз цей запит розглядається в Раді ЄС», – каже він.

За словами посадовця, Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендує Раді ЄС перерахувати Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах програми Ukraine Facility. Згідно з вимогами до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох залишених без виконання реформ одна стосується децентралізації, ще одна – оновлення законодавства про АРМА, а третя – процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду. Це поставило під загрозу фінансування ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський Союз поки не розглядає призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках.

Як повідомлялося, Європейський Союз виділить Фінляндії €1,6 млрд на утримання кордону з Росією. Ця сума на один млрд євро більша, ніж у поточному бюджетному періоді Євросоюзу.

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Теги: Єврокомісія фінансування Європейський союз реформа

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