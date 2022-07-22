Що буде з «Північним потоком-2»? Берлін послав Москві чіткий сигнал

Німеччина заявила, що введення газопроводу в експлуатацію не є варіантом виходу зі складної ситуації

Німеччини сподівається, що країна зможе впоратися з енергетичною кризою без допомоги Росії, не відновлюючи роботу проєкту газопроводу «Північний потік-2» з РФ. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Роберт Хабек в інтерв'ю ZDF.

За словами Габека, введення газопроводу в експлуатацію не є варіантом виходу зі складної ситуації, оскільки посилить залежність Німеччини від російського газу. Він зазначив, що німці поки що досить успішно подолали кризу, «і ми можемо цим дуже пишатися».

За словами міністра, незважаючи на дуже високі ціни, величезну інфляцію і напружену ситуацію з енергопостачанням, «люди об'єдналися і будуть шукати рішення» проблем, які виникають.

Глава Міненерго також висловив підтримку плану Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, проти якого виступили кілька країн ЄС і висловив сподівання, що ці держави «зрозуміють, наскільки переплетений континент».

20 липня Єврокомісія представила план, згідно з яким країни-члени ЄС повинні будуть вжити заходів щодо скорочення споживання газу з 1 серпня. Мета – до 1 березня 2023 року скоротити споживання на 15%.

Також ЄК прискорить роботу з диверсифікації поставок, зокрема, у питанні спільних закупівель сировини. Держави-члени повинні будуть кожні два місяці звітувати про вжиті заходи і досягнутий прогрес.

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила Європі, що на «Північний потік-2» вона може не розраховувати. Президент Польщі ще на початку квітня заявляв, що «Північний потік-2» треба демонтувати.

Як повідомлялося, 21 червня Росія відновила постачання газу через «Північний потік-1».

Читайте також: