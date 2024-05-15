США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи

Вашингтон переймається, що RBI може спонсорувати російський ВПК

Міністерство фінансів США попередило Raiffeisen Bank International про те, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з роботою Raiffeisen Bank у РФ. «Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо надіслав листа RBI, висловивши занепокоєння з приводу присутності RBI в РФ, а також з приводу угоди на суму 1,5 млрд доларів з російським магнатом, який перебуває під санкціями», – йдеться в матеріалі.

Хоча від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, Raiffeisen відмовився через кілька днів після отримання листа, джерело повідомило, що занепокоєння Казначейства США щодо діяльності австрійського банку в Росії залишається.

«Це попередження є найсильнішим на даний момент для найбільшого західного банку в РФ і послідувало за багатомісячним тиском з боку Вашингтона, який вже більше року займається розслідуванням діяльності RBI. Це підкреслює глибоке розчарування Вашингтона щодо кредитора», – вказано в матеріалі.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи RBI. Зараз група Raiffeisen володіє 68,21% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку — 30%.

Нагадаємо, що США пригрозили Raiffeisen Bank санкціями, якщо банк допомагатиме фінансувати російську армію.