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США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи

Руслан Афончиков
glavcom.ua
США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
фото: finbalance.com.ua

Вашингтон переймається, що RBI може спонсорувати російський ВПК

Міністерство фінансів США попередило Raiffeisen Bank International про те, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з роботою Raiffeisen Bank у РФ. «Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо надіслав листа RBI, висловивши занепокоєння з приводу присутності RBI в РФ, а також з приводу угоди на суму 1,5 млрд доларів з російським магнатом, який перебуває під санкціями», – йдеться в матеріалі.

Хоча від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, Raiffeisen відмовився через кілька днів після отримання листа, джерело повідомило, що занепокоєння Казначейства США щодо діяльності австрійського банку в Росії залишається.

«Це попередження є найсильнішим на даний момент для найбільшого західного банку в РФ і послідувало за багатомісячним тиском з боку Вашингтона, який вже більше року займається розслідуванням діяльності RBI. Це підкреслює глибоке розчарування Вашингтона щодо кредитора», – вказано в матеріалі.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи RBI. Зараз група Raiffeisen володіє 68,21% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку — 30%.

Нагадаємо, що США пригрозили Raiffeisen Bank санкціями, якщо банк допомагатиме фінансувати російську армію.

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Теги: валюта банк Мінфін

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