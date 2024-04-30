США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками

Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року

Уряд США дозволив проводити операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. У ліцензії, виданій Мінфіном, йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, також можливе продовження дозволу.

Про це повідомляє сайт міністерства фінансів США.

Зняття заборони на операції торкнулося:

ВТБ,

Центробанку,

Ощадбанку та Альфа-банку,

«Відкриття»,

«Совкомбанк»,

«Росбанк»,

«ВЕБ»,

банки «Зеніт» та «Санкт-Петербург».

У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо банків, які допомагають РФ. Також Байден визначив термін «іноземна фінансова установа». Зазначається, що йдеться про будь-яку іноземну організацію, яка займається прийомом депозитів; видачею, наданням, передачею, зберіганням або посередництвом у позиках чи кредитах; купівлею чи продажем іноземної валюти, цінних паперів, ф'ючерсів або опціонів.



