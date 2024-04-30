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США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками
Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками
фото: з відкритих джерел

Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року

Уряд США дозволив проводити операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. У ліцензії, виданій Мінфіном, йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, також можливе продовження дозволу.
Про це повідомляє сайт міністерства фінансів США.

Зняття заборони на операції торкнулося:

  • ВТБ,
  • Центробанку,
  • Ощадбанку та Альфа-банку,
  • «Відкриття»,
  • «Совкомбанк»,
  • «Росбанк»,
  • «ВЕБ»,
  • банки «Зеніт» та «Санкт-Петербург».

У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо банків, які допомагають РФ. Також Байден визначив термін «іноземна фінансова установа». Зазначається, що йдеться про будь-яку іноземну організацію, яка займається прийомом депозитів; видачею, наданням, передачею, зберіганням або посередництвом у позиках чи кредитах; купівлею чи продажем іноземної валюти, цінних паперів, ф'ючерсів або опціонів.


 

Теги: США банк санкції росія

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