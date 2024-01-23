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Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення
У банку зазначили, що вся інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, є банківською таємницею
фото з відкритих джерел

Відповідно до політики міжнародної групи та банків-кореспондентів, банк має певні обмеження щодо обслуговування компаній оборонного сектора

Raiffeisen Bank, який вважає своїм внутрішнім ринком Австрію, встановлює обмеження щодо обслуговування компаній оборонного сектору згідно з політикою міжнародної групи.

Раніше в соціальних мережах була розповсюджена інформація, що банк розсилає листи, в яких по-перше є вимога розкрити край чутливу інформацію про виконання оборонних замовлень(включно із вимогою надати дані про кінцеве використання), а по-друге, в тому ж листі вимога припинити такі операції. У самому банку кілька разів намагались уникнути відповідей на прості та однозначні запитання про сенс цієї дуже дивної ситуації. Але останньою відповідю представники банку все ж таки визнали наявність позиції, яка виглядає як щонайменше нелояльною.

В коментарі «Українським Новинам» представники банку повідомили, що Райффайзен Банк жодним чином не вимагаємо від клієнта припинення діяльності, повʼязаної з оборонним сектором.

Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення фото 1

Але відповідно до політики міжнародної групи (Австрія є нейтральною країною) та банків-кореспондентів має певні обмеження щодо обслуговування компаній оборонного сектору та виробництва продукції подвійного призначення.

Зокрема зазначається, що відповідно до стандартів банку, діяльність в сфері оборони, операції із продукцією військового/подвійного призначення є особливо чутливою галуззю діяльності, що підлягає детальному вивченню/аналізу з боку банку. Заходи з належної перевірки мають на меті підтримання в актуальному стані наявної в банку інформації про діяльність клієнта та не передбачають негативних наслідків для подальшого обслуговування клієнта.
При цьому вся інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, є банківською таємницею, розкриття/передача якої здійснюється виключно у випадках та з підстав, визначених законодавством України.

Раніше повідомлялося, що Raiffeisen Bank знову переніс дату виходу з Росії.

Також НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати у РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

Читайте також: Вони виганяють Райффайзен Банк з Росії. Як українські активісти воюють у Відні
Теги: банк

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