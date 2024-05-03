Чи вийде Raiffeisen з Росії? Після погроз США австрійський банк зробив заяву

Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії через роботу в Росії

У третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії. Про це заявив очільник Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль, повідомляють російські ЗМІ.

«Є очікування, що імплементація виконання припису ЄЦБ почнеться в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо ефект та те, як це вплине на результати фінустанови за рік», – заявив Штробль.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу у РФ передбачає майже повну зупинку кредитування – банк чекатиме на погашення вже виданих позик і не видаватиме нових «за кількома винятками».

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

Нагадаємо, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.