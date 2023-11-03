Raiffeisen Bank знову переніс дату виходу з Росії

Як каже генеральний директор банку, вихід з Росії цьогоріч малоймовірний

За словами Штробля, причиною перенесення виходу з РФ є те, що досі немає простішого способу деконсолідації через продаж

Австрійський «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (РБІ) не збирається цього року виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль, повідомляє APA.

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«У минулому ми називали дату можливого відокремлення до 31 грудня, яка зараз здається дуже малоймовірною», – сказав Штробль.

За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

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Глава РБІ зазначив, що загалом обидва варіанти – чи то продаж, чи відокремлення російського бізнесу – залишаються можливими.

Штробль заявив, що причиною, чому графік відокремлення російської дочки переноситься, є те, що вони досі не знайшли простішого способу деконсолідації через продаж. Однак для цього РБІ необхідно отримати численні дозволи регуляторів у Росії та Європі й поки не зрозуміло, скільки часу це займе.

Нагадаємо, гендиректор RBI Йоханн Штробль раніше заявив, що австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.

До слова, про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні.

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Також НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати у РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».