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Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters
Банки Китаю посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США
фото з відкритих джерел

Китайські банки затягують платежі із країною-агресоркою через небажання потрапити під західні санкції  

Китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією. Про це повідомляє Reuters.

США ввели низку санкцій проти Росії та російських організацій після повномасштабного вторгнення до України і наразі ці заходи можуть поширитися на банки в Китаї. Це створює проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел агентства, знайомих із ситуацією.

«Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали», – розповів Ван, засновник компанії з Гуандуна.

За словами Вана, тепер великі банки Китаю потребують місяців, а не днів, щоб провести платежі з Росії, що змушує його використовувати неортодоксальні платіжні канали або скорочувати свій бізнес. Менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.

Банкір одного з державних банків Китаю «Великої четвірки» заявив, що банк посилив контроль за бізнесом, пов'язаним із Росією, щоб уникнути ризику санкцій. «Основна причина – уникнути непотрібних неприємностей», – сказав фінансист, який попросив не називати його імені.

За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США. «Транзакції між Китаєм і Росією все частіше відбуватимуться через підпільні канали», – сказав голова торгової організації у південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес із російськими інтересами. Він додав, що ці методи «несуть значні ризики».

За словами московського російського банкіра, здійснення платежів у криптовалюті, забороненій у Китаї з 2021 року, може бути єдиним варіантом. Деякі фінансові інститути в Китаї посилили свої вимоги у сфері дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до Москви.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

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Теги: росія банк Китай бізнес фінансування

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