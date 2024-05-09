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Валерія Гонтарева зустрілася з українськими банкірами та дала їм пораду (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Валерія Гонтарева зустрілася з українськими банкірами та дала їм пораду (фото)
фото: Yelena Derevyanko/Facebook

Ексглава Нацбанку розповіла українським фінансистам, як підняти банківську систему України

Сьогодні у Лондоні відбувся III Український банківський день. У заході окрім топ-менеджерів українських банків брала участь й ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева.

«Які у вас відсотки за депозитами? Ви ніколи не піднімете банківську систему, якщо орієнтуватиметеся на міжнародних інвесторів, а не на внутрішній ринок, де є гроші. Говоріть із регулятором», – процитувала український експерт у сфері управління репутацією Олена Дерев'янко пораду Гонтаревої топ-менеджерам Ощадбанку, УкрСибу, Universal та ін.  

Валерія Гонтарева зустрілася з українськими банкірами та дала їм пораду (фото) фото 1
Валерія Гонтарева зустрілася з українськими банкірами та дала їм пораду (фото) фото 2
Валерія Гонтарева зустрілася з українськими банкірами та дала їм пораду (фото) фото 3
фото: Yelena Derevyanko/Facebook

Згідно із регламентом Ukrainian Banking Day, Валерія Гонтарева була запрошеним старшим науковим співробітником Лондонської школи економіки та політичних наук. У заході також брала участь і заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадаємо, 19 червня 2014 року Верховна Рада призначила Гонтареву головою Нацбанку України за поданням тодішнього Президента Петра Порошенка. Таке рішення на засіданні парламенту підтримали 349 парламентарів за необхідного мінімуму 226 голосів.

За її керівництва Нацбанк провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку. Регулятор змінив умови визнання банків неплатоспроможними, додавши до фінансових чинників також непрозорість бізнесу, міжнародні санкції, операції з відмивання грошей. «Ми очистили ринок від банків- «мийок», які не займалися справжнім банківським бізнесом», – наголошувала Гонтарева.

Згідно з соцопитуванням Інститутом Горшеніна в лютому 2016 року, Гонтарева стала лідером антирейтингу – про недовіру до неї заявили 83,5% опитаних українців, а довіряли їй лише 2,8 %. 10 квітня 2017 року Валерія Гонтарева оголосила про свою відставку з 10 травня 2017 року. 15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Гонтареву з посади голови Нацбанку.

З 2018 року Валерія Гонтарева проживає в Лондоні та працює у Лондонській школі економіки.

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Теги: Катерина Рожкова Валерія Гонтарева банк Лондон

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