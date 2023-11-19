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Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
Серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну
фото з відкритих джерел

Більшість усіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС

Рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства. Про це свідчить опитування NBC.

За даними опитування, більшість усіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС. Також воно показує, що Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику – Дональду Трампу.

Зокрема, більшість демократів вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі. Так серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну.

Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу фото 1

Згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Байдена, тоді як 57% не схвалюють, що свідчить про найнижчий рівень схвалення Байдена (і високий за весь час несхвалення) у опитуванні з того часу, як він став президентом.

Наразі дії Байдена у зовнішній політиці схвалюють лише 33%, це на 8 пунктів менше, ніж у вересні. Зокрема 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента.

І лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден веде війну між Ізраїлем і ХАМАС, проти 56%, які кажуть, що не схвалюють.

Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу фото 2

Вибори 2024 у США

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

  • Дональд Трамп, колишній президент США.
  • Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти.
  • Рон Десантіс, губернатор Флориди.
  • Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі.

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до Covid-19. Крісті – колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу. 

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною. 

Теги: вибори Ізраїль Дональд Трамп партії вибори у США президент ХАМАС

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