Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу

Серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну

Більшість усіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС

Рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства. Про це свідчить опитування NBC.

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За даними опитування, більшість усіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС. Також воно показує, що Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику – Дональду Трампу.

Зокрема, більшість демократів вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі. Так серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну.

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Згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Байдена, тоді як 57% не схвалюють, що свідчить про найнижчий рівень схвалення Байдена (і високий за весь час несхвалення) у опитуванні з того часу, як він став президентом.

Наразі дії Байдена у зовнішній політиці схвалюють лише 33%, це на 8 пунктів менше, ніж у вересні. Зокрема 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента.

І лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден веде війну між Ізраїлем і ХАМАС, проти 56%, які кажуть, що не схвалюють.

Вибори 2024 у США

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

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На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

Дональд Трамп, колишній президент США.

Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти.

Рон Десантіс, губернатор Флориди.

Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі.

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до Covid-19. Крісті – колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

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Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.