Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)
Мудрика запідозрили в романі з російською моделлю Віолеттою Грачовою
колаж: sport-express.ua

На початку листопада Мудрик запропонував Грачовій зустрітися

Футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик може потрапити в гучний скандал. 22-річний півзахисник в Instagram-stories опублікував відео свого польоту на вертольоті, показавши неймовірні краєвиди Лондона.

За кілька годин до цього подібними відео поділилася російська фітнес-модель Віолетта Грачова. На відео обох потрапив, наприклад, хмарочос Сент-Мері Екс 30.

Мудрик опублікував фото краєвидів Лондона
Мудрик опублікував фото краєвидів Лондона
фото: скріншот
За кілька годин до інста-сторіз Мудрика подібними відео поділилася російська фітнес-модель Віолетта Грачова
За кілька годин до інста-сторіз Мудрика подібними відео поділилася російська фітнес-модель Віолетта Грачова
фото: скріншот

Нагадаємо, що на початку листопада Мудрик прокоментував пост в Instagram Грачової, запропонувавши зустрітися.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ᴠɪ (@violetta.bert)

Зазначимо, що росіянка старша за українця на дев’ять років. Раніше Грачова мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом, який тоді виступав у Росії, а зараз грає в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад «Челсі» у рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) та забив один із найкращих голів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ модель навколофутбол Михайло Мудрик росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розпочала на Донбасі свій контрнаступ, хоч так його й не називає
Контрнаступ росіян. На що розраховує Кремль?
4 листопада, 08:56
Прагматичний Путін просто ідеально мімікрував під запити російського народу
Cвідоме людожерство «простих росіян»
15 листопада, 16:03
Центр протидії дезінформації виявив маніпулятивні меседжі у західних ЗМІ
Байден за війну, а Захід безсилий перед РФ: основні фейки, що просували світові ЗМІ цього тижня
30 жовтня, 14:25
Потап випускає пісні українською та хейтить росіян, тому що так зараз потрібно
Потап засвітився на відпочинку в Дубаї в компанії росіян
6 листопада, 15:13
Заспокоїти натовп вдалося поліції, яка прибула на місце та розставила учасників конфлікту у два ряди
З арматурою та криками «Аллах Акбар». На будівництві у РФ сталася масова бійка (відео)
17 листопада, 19:29
Заморожені активи Центрального банку Росії зараз у приміщенні Euroclear у центрі Брюсселя
ЄС не передає Україні заморожені активи Росії: фінський економіст знайшов пояснення
1 листопада, 08:21
The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де російський олігарх Магомед Мусаєв каже, що це він «купив глобальний Forbes»
Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру, якого пов'язують з РФ
21 листопада, 21:56
На окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр
Повітряні сили повідомили, скільки ракет росіяни накопичили у Криму
16 листопада, 09:32
Попри важкі умови, з січня по листопад 2023 року шахтарі видобули понад 5 млн тонн коксівного вугілля
«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни
19 листопада, 17:36

Скотч. Спорт

Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)
Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)
«Арсенал» із Зінченком вирвав перемогу у «Брентфорда» та став лідером АПЛ
«Арсенал» із Зінченком вирвав перемогу у «Брентфорда» та став лідером АПЛ
Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної
Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної
Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024
Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024
Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)
Українські вболівальники на матчі з Італією заспівали «Червону руту» (відео)
Оперний співак, який отримав поранення на фронті, виконав гімн України перед матчем з Італією
Оперний співак, який отримав поранення на фронті, виконав гімн України перед матчем з Італією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8415
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua