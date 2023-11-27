Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)

Мудрика запідозрили в романі з російською моделлю Віолеттою Грачовою

На початку листопада Мудрик запропонував Грачовій зустрітися

Футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик може потрапити в гучний скандал. 22-річний півзахисник в Instagram-stories опублікував відео свого польоту на вертольоті, показавши неймовірні краєвиди Лондона.

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За кілька годин до цього подібними відео поділилася російська фітнес-модель Віолетта Грачова. На відео обох потрапив, наприклад, хмарочос Сент-Мері Екс 30.

Мудрик опублікував фото краєвидів Лондона фото: скріншот

За кілька годин до інста-сторіз Мудрика подібними відео поділилася російська фітнес-модель Віолетта Грачова фото: скріншот

Нагадаємо, що на початку листопада Мудрик прокоментував пост в Instagram Грачової, запропонувавши зустрітися.

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Зазначимо, що росіянка старша за українця на дев’ять років. Раніше Грачова мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом, який тоді виступав у Росії, а зараз грає в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад «Челсі» у рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) та забив один із найкращих голів.