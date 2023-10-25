Жителям Швейцарії доведеться суттєво зменшити витрати: озвучено причину

Все більше швейцарців шукають продукти на знижках та відмовляються від спонтанних покупок

Згідно з результатами чергового опитування, близько 28% швейцарців очікують: за підсумками 2023 року в їх гаманцях буде помітно менше грошей, ніж рік тому. Кандидатами на звання головних винуватців такого невтішного підсумку стануть зростаючі внески до фондів медичного страхування, а також ставки з оренди та іпотеки. Про це пише Swissinfo.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними служби порівняння цін та тарифів Comparis, приблизно 38% домогосподарств з низьким сукупним валовим щомісячним доходом (до 4 тис швейцарських франків/доларів США) очікують: їм доведеться затягнути паски тугіше. Серед домогосподарств із сукупним валовим щомісячним доходом від 4 до 8 тис швейцарських франків на матеріальне погіршення очікують 30% таких родин.

Якщо подивитися на ситуацію в розбивці мовними регіонами, то найбільш туманними є матеріальні перспективи кантону Тичино. Там приблизно 39% опитаних респондентів заявили, що їм доведеться сильно зменшити свої витрати. У франкомовній та німецькомовній Швейцарії цей показник становив частку 19%. Крім того, за даними Comparis, став помітнішим розрив між містом і селом: приблизно четверта частина представників сільського населення заявила, що їм доводиться рахувати кожен франк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У містах та міських агломераціях цей показник становив частку у 18% та 17% відповідно. За даними Comparis, чітко позначився і статевий кордон: 31% жінок переконані, що в 2023 році у них буде менше грошей, ніж минулого року, а ось серед чоловіків цей показник становив частку всього 23%. Заощаджуючи гроші, респонденти переважно готові піти на відмову від непотрібних витрат і спонтанних покупок. Інший метод: більш «усвідомлений» шопінг із пошуком знижок та порівнянням цін.

Помітно зросла і привабливість бюджетних магазинів-дискаунтерів (магазин з широким асортиментом товарів за цінами нижчими за середні ринкові) В італомовній Швейцарії 60% опитаних заявили, що у разі фінансової скрути вони робитимуть покупки за кордоном у Євросоюзі, там, де цінники не такі захмарні, як у Швейцарії. У середньому по Швейцарії знову почати займатися шопінг-туризмом готові 25% опитаних. Опитування проводилося інститутом дослідження ринку Innofact на замовлення компанії Comparis у серпні 2023 року. Всього було опитано 1011 осіб по всій Швейцарії.

До слова, з кожним місяцем все менше українських біженців живуть у швейцарських сім'ях. Але це зовсім не означає, що модель із «приймаючою родиною» як варіант вирішення проблеми розміщення біженців, більше не працює, швидше навпаки. Про це пише Swissinfo.

На самому початку агресії Росії проти України у Швейцарії виник цілий спонтанний рух «гостинних родин», які приймали у себе українських біженців. Як показують останні дослідження, ця хвиля майже зійшла нанівець.