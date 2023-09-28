Захід теж страждає? Що відбувається з економікою наших партнерів

Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро

Економічна ситуація

Станом на кінець вересня загальний обсяг фінансової, військової та гуманітарної підтримки, наданої Україні зовнішніми партнерами наблизився до 200 млрд дол США, що співставно з номінальним ВВП України в 2021 р. З початку 2023 року Україна отримала бюджетного фінансування у формі пільгових позик та грантів на суму 32.5 млрд дол., що вже перевищує аналогічний показник за минулий рік. Загальні обсяги бюджетної підтримки з боку Євросоюзу впродовж 2023 р. досягли 13.5 млрд євро, а наприкінці минулого тижня Україна отримала від Євросоюзу черговий (восьмий) транш макрофінансової допомоги у розмірі 1.5 млрд євро.

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Окрім потреби в безпосередній підтримці України найбільша за останні 70 років війна в Європі призводить до втрат європейських країн як через уповільнення реального зростання так і через пришвидшення інфляції. Нещодавні оцінки Національного банку Швейцарії свідчать, що зростання реального ВВП за підсумками 2022 р. могло би бути на 0.1-0.7 в.п. вищим, а інфляція на 0.2-0.4 в.п. нижчою, якби росія не розпочала повномасштабну війну. Показовим також є те, що втрати є найбільшими для країн, що мали тісніші зв’язки з рф (Німеччина), а негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато більшими в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Обнадійливим індикатором поступового відновлення зростання в Україні стала публікація даних щодо обороту роздрібної торгівлі. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у січні-червні 2023 року у зріс по відношенню до аналогічного періоду 2022 року на 7.3%. За продовження цієї тенденції та в умовах відсутності масштабних атак на енергетичну інфраструктуру це з високою ймовірністю призведе до подальшого перегляду прогнозів зростання за підсумками 2023 р. у бік збільшення.

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Рівень напруги в стосунках між Україною та нашими західними сусідами щодо експорту аграрної продукції поступово знижується. Після серії заборон на експорт аграрної продукції з України до сусідніх країн та подання позову до СОТ з боку України прем’єр-міністр Польщі заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують, а міністр аграрної політики України оголосив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 26.09.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 2,6 млрд гривень на строки від 1 до 3 років за ставками від 17,5% до 19,2%. Найбільшим попитом в інвесторів користувалися середньострокові гривневі ОВДП із погашенням у червні 2025 року (залучено 1,3 млрд грн). Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,26%.

За інформацією Міністерства фінансів, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених ОВДП на 62,1 млрд грн. А саме фізичні особи станом на 20 вересня 2023 року збільшили обсяг портфелю ОВДП на 22,2 млрд грн – до 47,7 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 39,9 млрд грн – до 120,5 млрд грн. Водночас представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн, що дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. Враховуючи, що частина цих невикористаних залишків формується за рахунок надходжень ПДФО з зарплат військових, якого в цьому році до місцевих бюджетів вже надійшло 67,9 млрд грн., Уряд у травні 2023 року ухвалив Постанову № 523, якою має намір залучити місцеві органи влади акумулювати частину невикористаних залишків у військових облігаціях. Передбачено, що громади можуть розміщувати кошти на строкових депозитах тільки у випадку придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах.

Окрім того, минулого тижня до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Відповідні кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів. Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

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Також Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД. Загальний плановий обсяг фінансування за поточною програмою МФД складає 18 млрд євро.

Валютний ринок

Незважаючи на певне скорочення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, він продовжує суттєво перевищувати її пропозицію на міжбанківському ринку. Це, у свою чергу, обумовлює потребу у збереженні значних обсягів чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку, які минулого тижня становили 823,5 млн доларів США (порівняно із 873 млн доларів США тижнем раніше). Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 18,6 млрд доларів США.

Водночас міжнародні резерви України, які у серпні знизилися на 3,2% через переважання інтервенцій НБУ з продажу валюти над надходженнями від міжнародних партнерів, станом на 1 вересня 2023 року становили 40,4 млрд доларів США та залишаються достатніми як для фінансування потреб в імпорті, так і для обслуговування міжнародних та внутрішніх боргових зобов’язань України.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до 712 млрд грн, у тому числі 474 млрд грн – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжували виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, заборгованість платоспроможних банків за якими скоротилася до рівня менше 4 млрд грн, та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ.

При цьому, фінансові результати банків продовжують зростати. Так, у січні-серпні 2023 року чистий прибуток банківської системи збільшився до 95,1 млрд. гривень (+11,9 млрд. грн у серпні), що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік. Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 млрд. гривень (+40,8% YOY), чисті комісійні доходи – 33,4 млрд. гривень (+14,1% YOY) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків. Натомість обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (6,5 млрд грн). Рентабельність активів банків за січень-серпень 2023 р. становила 6,6%, капіталу – 64,6%.

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На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 695 пільгових кредитів на загальну суму 3,5 млрд грн, у тому числі близько третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 38 тисяч на загальну суму майже 148 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Окрім того, за програмою доступної іпотеки від держави єОселя минулого тижня банками було видано 188 кредитів на придбання житла на суму 281,5 млн грн. Загалом, з початку дії програми було надано 3,5 тис пільгових іпотечних кредитів на суму майже 5 млрд грн. Понад 2/3 отримувачів кредитів є військовослужбовцями або працівниками силових відомств. Кредити за програмою переважно використовуються для купівлі житла на вторинному ринку, найбільше – у Києві та Київській області. За інформацією Мінекономіки на реалізацію програми передбачено 9,4 млрд гривень, що має дозволити задовольнити попит на фінансування 10 тис квартир у 2023 році та 12 тис квартир у 2024 році.