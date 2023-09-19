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США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ
Міністерство юстиції США стверджує, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затриманий росіянин використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій

У США заарештували 51-річного громадянина Росії Максима Марченка. Йому висунули обвинувачення в змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою і відмиванням грошей. Про це повідомило міністерство юстиції США.

Помічник генпрокурора США Метью Олсен зазначив, що Марченко використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення з військовим застосуванням.

Стверджується, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії.

У відділі національної безпеки Мін'юсту заявили, що цей арешт підкріплює зобов’язання США протистояти російській агресії в Україні шляхом суворого дотримання американських законів про експортний контроль.

Нагадаємо, раніше США засудили російського бізнесмена, який працював на Кремль. Раніше Владислав Клюшин керував московською інформаційною компанією, яка обслуговувала російський уряд.

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Теги: США росіяни арешт контрабанда війна

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