США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ

Міністерство юстиції США стверджує, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії

Затриманий росіянин використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій

У США заарештували 51-річного громадянина Росії Максима Марченка. Йому висунули обвинувачення в змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою і відмиванням грошей. Про це повідомило міністерство юстиції США.

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Помічник генпрокурора США Метью Олсен зазначив, що Марченко використовував мережу підставних компаній, як частину закордонної контрабандної мережі для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення з військовим застосуванням.

Стверджується, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії.

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У відділі національної безпеки Мін'юсту заявили, що цей арешт підкріплює зобов’язання США протистояти російській агресії в Україні шляхом суворого дотримання американських законів про експортний контроль.

Нагадаємо, раніше США засудили російського бізнесмена, який працював на Кремль. Раніше Владислав Клюшин керував московською інформаційною компанією, яка обслуговувала російський уряд.