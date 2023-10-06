Про тригодинний виступ Путіна. Коротко

П'ять головних висновків з промови російського диктатора

1. Він говорив довше ніж Брєжнєв. Чому? Бо завтра йому 71, йому треба весь час доводити, що він не старий. Адже це одна з головних претензій росіян до нього. Росіяни живуть в середньому близько 70 років і вони справді бояться, що він може в будь-який момент померти. Три години нудоти – це про те, який він ще ого-го.

Будь ласка, читайте текст після реклами

2. Я неодноразово говорив, що Путін має лише один переговорний прийом – підняття ставок. І, як би це дивно не звучало, цією промовою він підняв ставки (в його розумінні). Він відкрито сказав: я хочу довгої війни, торгуйтесь зі мною. Досі я вас лякав тим, що ви замерзнете, але ви не замерзли, тим, що Африка помре з голоду, але Африка чомусь вижила, я вам говорив про ядерний попіл, але крім Маска чомусь ніхто не злякався. Добре. Я тоді вас лякатиму, що буду вести довгу війну. Він знає, що це зараз дискутивне питання, а українська дипломатична машина дала певний збій. Тому він так підняв ставки. Але всього лише підняття ставок. Ми це маємо саме так розглядати.

3. Ми маємо чітко розуміти: все це йде не стільки від реальної сили (Росію реально перестали боятися), скільки від іншого: від бажання нагАдити всім, включно з союзниками. Формула «вєлічіє дорівнює Росію бояться» тепер звучить інакше: «вєлічіє дорівнює Я можу всім все напаскудити».

Будь ласка, читайте текст після реклами

4. Він, справді, живе в ілюзорному світі, але після переляку від Пригожина (дуже довго він про нього говорив і, де-факто, виправдовувався) Путін зрозумів: серед еліт немає змови. Всі укакалися, навіть більше ніж він. Тому він дещо окрилився і увірував у свій фарт.

5. А тепер про нас. Наш головний ворог сьогодні – це втома. Але ми маємо памʼятати: якщо говорити марафонськими термінами, ми біжимо 23-25 км. Це одна з тих точок де найбільше хочеться зійти з дистанції.