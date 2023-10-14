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Як змінився добробут українців під час війни: соцопитування зафіксувало тенденцію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як змінився добробут українців під час війни: соцопитування зафіксувало тенденцію
Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні
фото з відкритих джерел

Українці поступово адаптуються до ситуації, породженої війною

Українці поступово адаптуються до війни в країні. У березні 2023 року лише 35% опитаних українців оцінили свій фінансовий стан як «дуже» або «досить» поганий, у той час як у жовтні так свій стан оцінювали аж 39% опитаних українців. Про це йдеться в опитуванні «Центру Разумкова».

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. У травні 2021 року лише 36% опитаних оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% – як «не поганий і не добрий», 14% – як «добрий» або «дуже добрий». У вересні-жовтні 2022 року дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий» (до 39%), частка тих, хто вважав його «добрим» або «дуже добрим», знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому-березні 2023 року, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 р.: 35% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 50% – як «не поганий і не добрий», 12% – як «добрий» або «дуже добрий». Це може бути свідченням певної адаптації громадян до ситуації, породженої війною. 

При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021 року зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у лютому-березні 2023 року). Однак, у вересні 2023 року частка таких знизилася до 11% і зараз статистично значуще не відрізняється від показника середини 2021 року.

Так само статистично значуще не відрізняються у червні 2021 року і вересні 2023 року частки тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (відповідно 38% і 37%), тих, хто відповів «у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі» (відповідно 44% і 43%), «живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)» (відповідно 6% і 7%) та «ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо» (відповідно 0,9% і 0,6%).

Зазначимо, опитування проводилося соціологічною службою «Центру Разумкова» з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.  Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Раніше українці зізналися, що у 43,5% випадків їхні доходи «суттєво» нижчі за бажаний рівень.

Теги: війна українці гроші

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