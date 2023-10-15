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Туреччина назвала чотири кроки для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччина назвала чотири кроки для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту
фото з відкритих джерел

Туреччина активно співпрацює з іншими державами як для вирішення конфлікту, так і для надання допомоги

Для вирішення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем необхідно забезпечити безпеку громадянського населення, уникнути розповсюдження конфлікту на нові території, вирішити проблему між двома державами та встановити заходи для захисту мусульманських країн. Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідас сказав за результатами візиту в Єгипет на спільній пресконференції з єгипетським колегою Саміхом Шукрі, передає «Укрінформ».

«Важливо запобігти трагедіям серед мирного населення. Ми бачимо спроби деяких країн виправдовувати несистематичні репресії Ізраїлю в смузі Гази як виправдане втручання. Такий спотворений та нелюдський підхід лише загострює насильство та сприяє втраті невинних життів», – відзначив Хакан Фідан.

Він підкреслив, що Туреччина закликає Ізраїль дотримуватися міжнародного права та виступає проти переміщення палестинського населення.

Другим аспектом він визначив уникнення поширення конфлікту за географічними межами.

Третім важливим кроком, за його думкою, є початок «процесу вирішення проблеми утворення двох незалежних держав».

«Мир на Близькому Сході можна встановити не лише за допомогою регіональних альтернатив, а й за допомогою палестинців. Без миру неможливо встановити безпеку», – сказав Фідан.

Четвертим етапом, за його словами, є створення «механізму для захисту мусульманських країн, який гарантує виживання палестинців і сприяє встановленню справедливого та тривалого миру».

Також міністр закордонних справ Туреччини акцентував на тому, що Туреччина активно співпрацює з іншими державами як для вирішення конфлікту, так і для надання допомоги.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність до будь-якої форми посередництва для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи обмін полоненими. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.

Теги: ХАМАС війна Міноборони Ізраїль Туреччина

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