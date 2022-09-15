Financial Times: Туреччина готує болючий сюрприз росіянам 

У ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США і ЄС посилюють тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків. В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції. Про це пише Financial Times.

До російської платіжної системи світ підключені п'ять великих турецьких банків – Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank. Два з них – приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи «Мир» вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією видання, Брюссель готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

«Ми дуже чітко подамо сигнал про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі «Мир», тому що, як ви знаєте, це пов'язано з деякими ризиками ухилення від санкцій», – зазначив один зі співрозмовників видання.

«Нам потрібно закрити лазівки», – зазначив інший співрозмовник FT.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій спрямовані на країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

Разом з тим, як інформують російські ЗМІ, картки «Мир» працюють в Туреччині у звичайному режимі, але клієнти вже зараз можуть зіткнутися з проблемами при обслуговуванні, зокрема в разі оплати картками підсанкційних банків.

«Деякі турецькі банки – еквайєри, що забезпечують приймання карт «Мир» на території країни, можуть у своїх пристроях відхиляти операції за такими картками», – відзначають самі ж росіяни.

Нагадаємо, ще в березні російські банки було відключено від системи Mastercard.

Також Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».