В яких умовах Туреччина утримує звільнених з полону «азовців»: Банкова оприлюднила подробиці

П'ятеро українських героїв перебуватимуть за кордоном до кінця війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поговорив із звільненими командирами полку «Азов», які наразі перебувають у Туреччині. Як повідомив очільник президентського офісу, бійці проходять медогляди і скоро побачаться з родинами.

«Маю новини про наших героїв. Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану», – заявив Єрмак.

Також, як зазначив глава Офісу президента, за результатами медичних аналізів, проведений огляд терапевтом та хірургом.

Також за дорученням президента Володимира Зеленського приїхав до Туреччини народний депутат Рустем Умєров.

«Рустем перевірив умови, у яких перебувають наші хлопці. Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян», – заявив Єрмак.

Керівник Офісу президента повідомив, що умови проживання у наших військових комфортні.

«Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це. Скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами», – заявив Єрмак.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.

Зазначимо, як повідомила раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.

До слова, сьогодні, 25 вересня, звільнена з російського полону захисниця Азовсталі, медик Мар'яна Мамонова народила дівчинку.