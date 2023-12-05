Генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст

За словами Ходжеса, будівництво мосту було частиною стратегії Росії щодо домінування в акваторії Чорного моря

Збройні сили України зможуть знищити Кримський міст, якщо отримають достатньо ракет Atacms і Taurus. Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес у статті для Foreign Affairs.

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Генерал зазначив, що міст не є інноваційною або занадто складною конструкцією. Його важко знищити через великі розміри. Україна вже двічі атакувала міст. І хоч обидві атаки були вдалими, вони показали, наскільки її можливості обмежені.

За словами Ходжеса, будівництво мосту було частиною стратегії Росії щодо домінування в акваторії Чорного моря. Якщо Україна його знищить, то це стане ключем до її перемоги над окупантами загалом.

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Крім того, як написав генерал, щоб остаточно вивести з ладу міст, потрібна масова атака дуже потужними ракетами. Удари мають бути спрямовані або в кілька певних місць, або в одну конкретну точку. Українським силам для цього необхідна високоточна зброя Заходу. «Ракети ATACMS з унітарними боєголовками можуть дозволити Україні регулярно завдавати ударів по найуразливіших прольотах мосту, що змусить охоронні та ремонтні бригади бути присутніми на місці та бути пильними, а також збільшить логістичне навантаження на Росію», – написав Ходжес.

Американський військовий зазначив, що зараз РФ дуже занепокоєна ризиком подібної атаки на міст. Так, Москва вела секретні переговори з Китаєм щодо вивчення можливості риття тунелю під Керченською протокою. Однак Ходжес вважає цей проєкт «дурістю», на реалізацію якої підуть роки.

У статті також ідеться, що Вашингтон також може мотивувати Німеччину передати Україні ракети Taurus, навіть якщо Конгрес не виділить гроші на допомогу Києву. «Багато західних лідерів заявляють, що вони будуть підтримувати військові зусилля України стільки, скільки буде потрібно. Це помилкове уявлення про перемогу. Натомість вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію якнайшвидше», – заявив Ходжес.

Також Ходжес спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку.

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Раніше повідомлялося, що Кримський міст Україні допомогла вразити росіянка, яка відпочивала на яхті.