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Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні
Фіцо виключив поставки Україні зброї та боєприпасів з державних складів та армії
фото з відкритих джерел

Словацький премʼєр наголосив, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна

Військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, війна веде лише до «непотрібного кровопролиття без результатів».

«Виключив поставки зброї та боєприпасів з державних складів та армії. Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, тому що воно веде лише до непотрібного кровопролиття без результату», – написав Фіцо у Facebook, підбиваючи підсумки телефонної розмови із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

Також словацький політик додав, що «підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах». Водночас премʼєр наголосив, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна.

Крім того, Фіцо повідомив, що Словаччина готова надавати Україні допомогу в сфері денуклеаризації, постачати для цього спеціальне обладнання (наприклад, Bozenas тощо). Також словацький премʼєр заявив про готовність співпрацювати в енергетичній сфері, у тому числі в моніторингу цивільних ядерних об'єктів, і надавати Україні гуманітарну допомогу.

Він також анонсував зустріч із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Вона має відбутися на початку 2024 року на словацько-українському кордоні. За словами Фіцо, темою зустрічі стане співпраця країн у вищезазначених галузях.

Нагадаємо, 25 жовтня у Словаччині призначено новий уряд, лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єр-міністром Словаччини. 

Також повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією. 

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Теги: Словаччина війна росія

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