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Президентка Словаччини підтримала надання зброї для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президентка Словаччини підтримала надання зброї для України
Зузана Чапутова з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну
фото: Zuzana Čaputovа/Facebook

Зузана Чапутова заявила, що зброя для України – це гарантія захисту від російської агресії у наступному році

Президентка Словаччини відреагувала на масований обстріл України, та наголосила, що для запобігання російської агресії необхідно надати Україні засоби для самооборони. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці у мережі X (Twitter).

«Ще один Новий рік, ще одне звірство. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не триватиме ще рік, – це надати Україні засоби, необхідні для самооборони», – сказала Зузана Чапутова.

 

Нагадаємо, уряд Словаччини зупинив надання Україні військової допомоги. Цьому передувала перемога на парламентських виборах ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Перед цим партія обіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Зузана Чапутова виступала за продовження надання військової допомоги Києву, адже йдеться про безпеку вох країн. Проте водночас вона наголосила, що до повноважень президента не входить ухвалення рішень щодо постачання військової допомоги.

Зазначимо, 3 січня сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до партнерів із пропозицією, після масштабного обстрілу України.

Зокрема, міністр озвучив кроки, яких можуть вжити партнери України: прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів; забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів; забезпечити Україну ракетами дальності понад 300 км; схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні; ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Теги: росія зброя Словаччина агресія партії населення

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