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Діти Умєрова мають громадянство США? Міноборони розвінчало фейк

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Діти Умєрова мають громадянство США? Міноборони розвінчало фейк
У 2016 році родина міністра оборони України Рустема Умєрова була вимушена виїхати за кордон
фото з відкритих джерел

Діти Умєрова отримали в США українські паспорти

Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності. Про це заявили в Міністерстві оборони.

«Діти міністра (син – віком 10 років, доньки – 8 і 2 роки) – є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова – немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів – США.

«У 2016 році родина міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму», – кажуть в Міноборони.

Зокрема зазначається, що із 2014 року Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму.

Нагадаємо, згідно із декларацією, дружина міністра оборони Рустема Умєрова разом з дітьми з 2019 року проживає в США. Там вони отримали документи, що посвідчують особу, ймовірно, на підставі громадянства. 

Також відомо, що Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

Теги: Рустем Умєров Міноборони війна США громадянство

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