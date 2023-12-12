Білий дім назвав втрати окупантів під Авдіївкою за останні два місяці

США вважають, що росіяни розраховують, що воєнний глухий кут, який може продовжитися всю зиму, нібито послабить підтримку України Заходом і надасть Росії перевагу

Від жовтня українські захисники ліквідували понад 13 тис російських загарбників під Авдіївкою. Про це в коментарі CNN заявила прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

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«З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 тис. втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин – еквівалент шести маневрених батальйонів лише за технікою», – розповіла Уотсон.

Вона уточнила, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прагне завоювати Україну, але спроби наступу країни-агресора не призвели до стратегічного успіху.

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За словами Вотсон, зараз росіяни розраховують, що воєнний глухий кут, який може продовжитися всю зиму, нібито послабить підтримку України Заходом і надасть Росії перевагу, незважаючи на російські втрати та постійний брак навченого персоналу, боєприпасів та обладнання.

«Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі – і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів цього місяця, щоб підтримати Україну у важкий для неї час», – зазначила прессекретар.

Раніше Сили оборони назвали кількість ворожих бойовиків на Авдіївському напрямку.

Триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.