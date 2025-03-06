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Соратник Фіцо: Словаччина нарешті мала б надійного сусіда, якби РФ окупувала Київ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Соратник Фіцо: Словаччина нарешті мала б надійного сусіда, якби РФ окупувала Київ
Ерік Каліняк не бачить проблеми в окупації України
фото з відкритих джерел

Словацький політик вважає росіян більш надійними партнерами, ніж українців

Віцепрезидент словацької провладної партії Smer-SD Ерік Каліняк заявив, що якби російські війська окупували столицю України, то Словаччина «отримала б надійного сусіда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Каліняк заявив, що не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, але водночас вважає росіян більш надійними партнерами, ніж українців.

На запитання журналістки, що означало б для Словаччини, якби росіяни були в Києві, Каліняк відповів, що в такому випадку його країна «нарешті мала б надійного сусіда».

«Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини й скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цього погляду росіяни для нас є більш надійним партнером», – каже він.

Тим часом опозиційна партія «Прогресивна Словаччина» вважає слова політика державною зрадою. 

«Фіцо віддаляє нас від Європи, спалює мости з нашими союзниками, віддає нас в руки Путіна і Трампа. Це зрада. Він не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу.

До слова, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо спробував виправдати російську агресію проти України та заявив, що у РФ були на те причини.

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Теги: росія окупанти Словаччина Роберт Фіцо

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