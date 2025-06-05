Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію

У резолюції стверджується, що санкції проти Росії «спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів»

Парламент Словаччини 5 червня ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях. Як передає «Главком», про це повідомило словацьке видання Noviny.

Ініціатором документа виступила проросійська Словацька національна партія (SNS), а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах – до зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій.

За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них – усі члени фракції SNS, більшість від партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD, деякі депутати з коаліційної партії Hlas-SD, а також кілька позафракційних.

Проти виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, ще 23 парламентарі з тієї ж партії утрималися. Опозиційні депутати бойкотували голосування, не з’явившись на нього.

У резолюції стверджується, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентоздатності словацької економіки. Документ відкидає будь-яке подальше розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть негативно вплинути на промисловість, економіку та добробут громадян.

Окрім того, словацький парламент закликав уряд рішуче захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних кроків, які можуть зашкодити економіці Словаччини.

«Це історичний документ, який є першим документом в рамках країн ЄС. Цей документ є резолюцією, яка говорить і суперечить тому, що вчора сказав президент. У ньому чітко сказано, що антиросійські санкції завдають шкоди словацькій економіці. Пленарне засідання словацького парламенту погодилося з цим», – похизувався після голосування лідер SNS Андрей Данко, чиї депутати подали резолюцію до парламенту.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що референдум щодо скасування санкцій проти Російської Федерації «просто не може бути оголошений». Як передає агентство TASR, глава держави пояснив, що така ініціатива не відповідає конституційним і правовим вимогам, повідомляє «Главком».

Пеллегріні наголосив, що Конституція Словаччини покладає на президента відповідальність за законність процесу оголошення референдумів. Якщо будь-яка з передбачених умов не дотримана, президент не має права схвалити його проведення. У випадку з петицією щодо антиросійських санкцій, ці умови не були виконані.

Нагадаємо, Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки приєднався до нових обмежувальних заходів проти Росії, ухвалених Євросоюзом у межах 17-го пакету санкцій. Як відомо, Європейський Союз 20 травня запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки», що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня.