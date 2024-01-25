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Солідарні із Францією та Німеччиною: фермери у Греції перекрили низку доріг тракторами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Солідарні із Францією та Німеччиною: фермери у Греції перекрили низку доріг тракторами
Влада Греції не реагує на вимоги фермерів
фото:Eurokinissi

Грецькі фермери вимагають фінансової підтримки від влади після потужних повеней

Грецькі фермери по всій країні вийшли на мітинги, вимагаючи у влади фінансової підтримки постраждалим від руйнівних повеней восени 2023 року господарствам, вони перекрили низку доріг своїми тракторами. Про це пише Newsbomb.

За даними порталу, надовго заблокувати рух не вдалося, сотням тракторів завадили правоохоронці. Але наступні акції фермерів уже  заплатновано у різних регіонах Греції.Фермери погрожують «розгортати їх день за днем», аж доти вимоги не почує влада.

Фермери вимагають негайних та суттєвих заходів щодо підтримки їх доходів, щоб вони могли продовжувати виробництво, йдеться у повідомленні.

Як пише портал, аграрії з Фессалії, Центральної Греції, Центральної та Західної Македонії, Західної Греції, Епіру, Криту та Пелопоннесу вийшли на мітинги зі своєю сільськогосподарською технікою. Сотні тракторів із префектури Кардиці та Фарсали зібралися на розв'язці E65 з метою виїхати на автомагістраль, але їм завадили поліцейські. Утворилося стовпотворіння, і фермерам довелося діставатися нового шосе пішки, щоб влаштувати символічну блокаду там. Очікується, що у четвер, 25 січня, аграрії заблокують рух на розв'язці дороги біля Науси. 

Нагадаємо, сільськогосподарські машини перекривають великі магістралі навколо Ліону та Бордо у Франції. Як пише видання Bloomberg, нові протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона. Подальші дії заплановані в більшості регіонів найближчими днями. У середу, 24 січня, фермерська профспілка FNSEA уже представила владі новий список вимог, наполягаючи на термінових діях зі зняття обтяжливого для них регулювання.

Але проблеми із фермерами чекають не тільки Францію, а й охопили низку країн ЄС. Вчора більше 200 фермерів зібралися в центрі Брюсселя в середу, заявивши, що вони більше не можуть справлятися з правилами ЄС і падінням доходів, повідомляє газета Le Soir. 

Німецькі фермери продовжують страйкувати проти скасування пільг для них. Великі акції очікуються у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів є зниження податків та збільшення зарплати.

Берлінська газета Der Tagesspiegel написала, що  фермери по всій Німеччині хочуть використати трактори, щоб висловити протест проти скорочення субсидій німецького уряду. Акції також було оголошено у Берліні. Близько 300 селян зареєструвалися для участі. 

Польські фермери 24 січня розпочали анонсований раніше загальнонаціональний протест з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.Аграрії вийшли на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у близько 200 місцях по всій території країни. Протест проходить не у формі блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Ключова вимога протесту – зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів».

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Теги: Греція протест машини аграрії імпорт профспілка дороги

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