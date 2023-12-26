Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari

Елітні авто конфіскували правоохоронці у Стамбулі

Автопарк дорожньої поліції Туреччини поповнять понад 20 люксових машин, повідомив глава МВС республіки Алі Єрлікая у соціальній мережі Twitter (X). Вони були вилучені у місцевих організованих злочинних угруповань. Рішення про передачу автомобілів поліції ухвалив суд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В результаті успішних операцій, проведених поліцією Стамбула проти організованих злочинних угруповань, було конфісковано 23 автомобілі. За рішенням суду ці машини було передано поліції. Відтепер вони перебувають у розпорядженні наших правоохоронних органів», – повідомив Єрликая.

Машини вже «одягли» в офіційні лівреї дорожньої поліції Туреччини. Більшість оновленого автопарку становлять моделі середньої та високої цінової категорії від компанії Mercedes-Benz. Також патрульні отримали у своє розпорядження кілька Porsche, Ferrari, Bentley.