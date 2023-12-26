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Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari
Поліція у Туреччині використовуватиме машини Ferrari, Bentley та Porsche
фото: Sozcu

Елітні авто конфіскували правоохоронці у Стамбулі 

Автопарк дорожньої поліції Туреччини поповнять понад 20 люксових машин, повідомив глава МВС республіки Алі Єрлікая у соціальній мережі Twitter (X). Вони були вилучені у місцевих організованих злочинних угруповань. Рішення про передачу автомобілів поліції ухвалив суд.

«В результаті успішних операцій, проведених поліцією Стамбула проти організованих злочинних угруповань, було конфісковано 23 автомобілі. За рішенням суду ці машини було передано поліції. Відтепер вони перебувають у розпорядженні наших правоохоронних органів», – повідомив Єрликая.

Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari фото 1

Машини вже «одягли» в офіційні лівреї дорожньої поліції Туреччини. Більшість оновленого автопарку становлять моделі середньої та високої цінової категорії від компанії Mercedes-Benz. Також патрульні отримали у своє розпорядження кілька Porsche, Ferrari, Bentley.

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Теги: машини Ferrari Mercedes Туреччина

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