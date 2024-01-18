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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Протести в РФ. Коли ситуація реально вибухне?

glavcom.ua
Протести у Башкортостані переросли у силове протистояння учасників акції з поліцією
фото з соцмереж

Кремль зачищає будь-який натяк на лідерство та інакодумство

В Башкортостані спалахнули протести і це почало надихати ряд наших блогерів та експертів. На жаль безпідставно.

Башкіри є лідерами за протестним потенціалом в рф. Декілька років назад вони організували масштабні екологічні протести на захист своїх символів пагорбів Куштау, які хотіли почати розкопувати на видобуток соди. Через екологічний протест сформувались ряд сильних організацій. Але з часом вони пересварилися між собою, хтось приєднався до влади, а хтось як Башкорт пішов в політичну опозицію. Їх розбили і почали репресувати. Тому нові стихійні протести не створюють ніякої загрози путіну.

Я часто пояснюю базові речі про революції в рф. Вони ніколи там не відбуваються знизу. Вони завжди відбуваються через розкол у владі, коли нові лідери опозиції – вчорашні члени влади. Ще рік назад я прогнозував політичне лідерство Пригожина або Кадирова. Останній здувся, а перший влаштував бунт, який налякав путіна до усрачки. Кейс Пригожина доводить мою тезу про революції згори.

Ситуація в рф визріває, але вибухне тільки тоді, коли з'явиться суб'єкт. Кремль це добре розуміє, тому зачищає будь-який натяк на лідерство та інакодумство. Нема суб'єкта – нема революції.

Також потрібно розуміти, що причиною вибуху буде не проблема у війні, а стрімке погіршення соціально-економічного становища. І про це Путін теж знає, тому більшість своїх виступів присвячує внутрішнім питанням. Це означає, що він несе великі витрати не тільки на війну, а й на внутрішню стабілізацію, і таким чином все більше входить в пастку радянського союзу, коли рано чи пізно тягнути все не вийде. Тому я вже писав санкції дуже важливі для цього.

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Джерело
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Теги: санкції путін протест росія

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