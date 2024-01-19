Єврокомісія спрямує польським фермерам €230 млн через війну в Україні

У листопаді 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною

Допомога Єврокомісії міститиме доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог польських протестувальників

Європейська комісія виділила 230 млн євро допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

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Допомога міститиме доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог протестувальників.

Про те, що Польща чекає від ЄС рішення щодо субсидій на кукурудзу для польських аграріїв, раніше казав міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський.

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«Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участі ЄС», – сказав він.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.

Раніше польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані.

До слова, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.