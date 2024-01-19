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Єврокомісія спрямує польським фермерам €230 млн через війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія спрямує польським фермерам €230 млн через війну в Україні
У листопаді 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною
фото з відкритих джерел

Допомога Єврокомісії міститиме доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог польських протестувальників

Європейська комісія виділила 230 млн євро допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Допомога міститиме доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог протестувальників.

Про те, що Польща чекає від ЄС рішення щодо субсидій на кукурудзу для польських аграріїв, раніше казав міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський.

«Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участі ЄС», – сказав він.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.

Раніше польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані.

До слова, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща Єврокомісія протест гроші

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