У Башкортостані росіяни лягають під автозаки, щоб звільнити затриманих

Протестувальники намагалися звільнити затриманих, але безуспішно

В Уфі продовжуються масштабні мітинги на підтримку засудженого громадського активіста Фаїля Алсинова. ОМОН почав затримувати протестувальників, а ті намагалися звільнити затриманих, лягаючи під колеса автозаку.

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У столиці Башкортостану на площі Салавата Юлаєва зібралося щонайменше 2 тис осіб, почалися сутички із силовиками. ОМОН затримує мітингувальників та кидає до автозаку, але протестувальники намагалися спробували затримати транспорт із затриманими.

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Деякі люди лягали на дорогу, щоб не пропустити автозак, але силовики, грубо хапаючи за ноги, відтягали їх убік. Незважаючи на опір протестувальників, автобус із затриманими виїхав із площі.

Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані відбувся багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом.

ОМОН застосовував кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду. Кілька десятків людей постраждали. Протестувальники закликали земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.