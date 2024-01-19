Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Башкортостані росіяни лягають під автозаки, щоб звільнити затриманих

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Башкортостані росіяни лягають під автозаки, щоб звільнити затриманих
У Башкортостані продовжується силове протистояння мітингувальників із силовиками
фото: скріншот відео

Протестувальники намагалися звільнити затриманих, але безуспішно 

В Уфі продовжуються масштабні мітинги на підтримку засудженого громадського активіста Фаїля Алсинова. ОМОН почав затримувати протестувальників, а ті намагалися звільнити затриманих, лягаючи під колеса автозаку.

У столиці Башкортостану на площі Салавата Юлаєва зібралося щонайменше 2 тис осіб, почалися сутички із силовиками. ОМОН затримує мітингувальників та кидає до автозаку, але протестувальники намагалися спробували затримати транспорт із затриманими.

Деякі люди лягали на дорогу, щоб не пропустити автозак, але силовики, грубо хапаючи за ноги, відтягали їх убік. Незважаючи на опір протестувальників, автобус із затриманими виїхав із площі.

Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані відбувся багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом. 

ОМОН застосовував кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду. Кілька десятків людей постраждали. Протестувальники закликали земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.

Читайте також:

Теги: поліція росія протест автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій
3 сiчня, 05:55
Сергій Корсунський розповів про надсучасні японські кораблі
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
4 сiчня, 13:50
У ISW переконані, що заяви Кирила контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру
Аналітики ISW заявили про розкол між Путіним і патріархом Кирилом
21 грудня, 2023, 09:41
Батько голови пресслужби РПЦ Роман Легойда
У Росії знайдено мертвим батька голови пресслужби РПЦ
29 грудня, 2023, 23:21
Дрони атакували завод, де виготовляють компоненти до «Іскандерів» (відео)
Дрони атакували завод, де виготовляють компоненти до «Іскандерів» (відео)
30 грудня, 2023, 07:03
Є прильоти по випробувальному космічному центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району
У Криму є влучання по центру космічного зв'язку РФ
20 грудня, 2023, 15:29
Члени асоціації виробників закликали опозицію об'єднатися з росіянами під час виборів у РФ
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ
Вчора, 16:14
Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду
Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду
14 сiчня, 16:28
Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників
Росіяни б'ють по сільськогосподарських об'єктах: деталі нічної атаки «шахедів»
5 сiчня, 08:06

Соціум

Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України
Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України
У Башкортостані росіяни лягають під автозаки, щоб звільнити затриманих
У Башкортостані росіяни лягають під автозаки, щоб звільнити затриманих
У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)
У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)
Протести у Башкортостані: почалися сутички у столиці республіки
Протести у Башкортостані: почалися сутички у столиці республіки
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
32K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
22K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
20K
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
16K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8218
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua