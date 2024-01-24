Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт з України

Христина Петренко
glavcom.ua
Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт з України
Аграрії вийшдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях країни
фото ілюстративне

Фермери вимагають, зокрема, зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України»

Польські фермери 24 січня розпочинають анонсований раніше загальнонаціональний протест з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Аграрії вийдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій території країни. Протест проходитиме не у формі блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Орієнтовні місця протестів
Орієнтовні місця протестів
Фото: rmf24.pl

Ключова вимога протесту – зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів».

Польські аграрії наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються. 

Також вони хочуть протестом закликати готувати «стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства» з поділом на сектори.

Друга вимога протестувальників – переглянути спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Зокрема, вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої «гнучкості» у національній стратегії на увесь період до 2027 року. 

В акції протесту беруть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй та Пшелевіце.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.

До слова, у ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн.

Читайте також: Українське зерно в ЄС: Болгарія наполягає на впровадженні тарифів та мита – ЗМІ
Теги: імпорт аграрії протест Польща фермер Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ чекає на нові випробування цього року
12 ключових підсумків року
1 сiчня, 21:51
Нам потрібно побудувати складну, диверсифіковану економіку, яка виробляє щось цінне та важливе для ЄС
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС
24 грудня, 2023, 16:14
Співачка приїхала до України 28 грудня, а вже наступного дня РФ влаштувала масштабний обстріл
Міка Ньютон після повернення з США потрапила під масштабну атаку РФ: реакція зірки
3 сiчня, 10:07
Протестувальники вимагають скасувати результати виборів та порівнюють Вучича із Путіним
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
25 грудня, 2023, 13:52
Франція анонсувала виробництво десятків САУ Caesar для України
Франція анонсувала виробництво десятків САУ Caesar для України
18 сiчня, 03:45
У листопаді 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною
Єврокомісія спрямує польським фермерам €230 млн через війну в Україні
19 сiчня, 17:40
Уночі Харків зазнав ворожої атаки
Ситуація в регіонах: масований обстріл Харкова та загиблі на Донеччині
31 грудня, 2023, 10:26
Багатодітні чоловіки не можуть виїхати з України: коментар ДПСУ
Багатодітні чоловіки не можуть виїхати з України: коментар ДПСУ
31 грудня, 2023, 21:30
Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи
Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи
12 сiчня, 21:20

Соціум

У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
Момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області (відео)
Момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області (відео)
У Білгородській області РФ впав військовий літак (відео)
У Білгородській області РФ впав військовий літак (відео)
Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт з України
Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт з України
У Якутську відбувся протест після вбивства місцевого мешканця (відео)
У Якутську відбувся протест після вбивства місцевого мешканця (відео)
У Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату
У Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
30K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua