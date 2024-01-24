Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт з України

Аграрії вийшдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях країни

Фермери вимагають, зокрема, зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України»

Польські фермери 24 січня розпочинають анонсований раніше загальнонаціональний протест з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аграрії вийдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій території країни. Протест проходитиме не у формі блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Орієнтовні місця протестів Фото: rmf24.pl

Ключова вимога протесту – зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польські аграрії наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони хочуть протестом закликати готувати «стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства» з поділом на сектори.

Друга вимога протестувальників – переглянути спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Зокрема, вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої «гнучкості» у національній стратегії на увесь період до 2027 року.

В акції протесту беруть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй та Пшелевіце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.

До слова, у ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн.