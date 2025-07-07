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США готуються до нових торговельних угод перед запровадженням мит

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США готуються до нових торговельних угод перед запровадженням мит
Бессент: Якщо бажаєте повернутися до старих тарифів – це ваш вибір
фото з відкритих джерел

Найближчим часом президент Дональд Трамп надішле листи близько 100 невеликим країнам, з якими США мають обмежені торговельні відносини

Сполучені Штати наближаються до укладення кількох нових торговельних угод перед тим, як 9 липня набудуть чинності підвищені мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом президент Дональд Трамп надішле листи близько 100 невеликим країнам, з якими Сполучені Штати мають обмежені торговельні відносини.

У цих листах країнам буде повідомлено, що вони зіткнуться з підвищеними тарифами, запровадженими 2 квітня, але призупиненими на 90 днів. Якщо сторони не дійдуть згоди, мита автоматично повернуться на попередній рівень 1 серпня.

«Президент Трамп збирається попередити деяких наших торгових партнерів: якщо не буде прогресу, з 1 серпня відновляться тарифи від 2 квітня. Думаю, ми дуже скоро побачимо багато нових угод», – зазначив Бессент.

Водночас міністр наголосив, що 1 серпня не є новим дедлайном переговорів.

«Це вже відбувається. Хочете прискорити процес – дійте. Якщо бажаєте повернутися до старих тарифів – це ваш вибір», – додав він.

Reuters також наводить коментар Кевіна Хассета, голови Національної економічної ради Білого дому. В інтерв’ю CBS він припустив, що деякі переговори можуть тривати й після крайнього терміну.

«Є конкретні дати, є важливі події, тому можливі винятки. Остаточне рішення ухвалюватиме Трамп», – сказав Хассет.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти від дипломатичних перемовин до односторонніх рішень щодо запровадження тарифів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg, у Білому домі підтвердили, що така можливість розглядається вже найближчим часом.

За словами Трампа, з п’ятниці його адміністрація може розпочати надсилання офіційних листів торговельним партнерам, у яких йтиметься про нові тарифні ставки, що застосовуватимуться в односторонньому порядку.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у вівторок. Він додав, що Японія та інші країни «настільки звикли 30-40 років користуватися нами, що їм дуже важко укласти угоду».

Теги: США переговори Дональд Трамп тарифи

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