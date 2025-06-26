Мелоні закликала Трампа проявити таку ж рішучість до війни в Україні, як у випадку з Іраном

Мелоні провела зустріч з Трамп у Білому домі у квітні цього року

Мелоні: Рішучість потрібно також проявити щодо України та Гази

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала президенту США Дональду Трампу, що він має проявити рішучість щодо війни в Україні. Слова прем'єрки цитує il Giornale, передає «Главком».

На полях саміту НАТО у Гаазі відбулась зустріч Мелоні з Трампом. Під час розмови Мелоні наголосила, що Трамп має проявити рішучість до війни в Україні, яку продемонструвала Америка щодо Ірану.

Мелоні зазначили, що «безумовно слід привітати початок перемир’я у війні між Ізраїлем та Іраном», втім зазначила, що рішучість потрібно також проявити щодо України та Гази.

«Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість, потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною», – сказала прем’єрка Італії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у президентів «відбулась дуже тепла і конструктивна зустріч».

«Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди», – написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.