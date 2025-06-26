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Білий дім планує обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Білий дім планує обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом
Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт чітко дала зрозуміти, що адміністрація хоче вжити заходів після витоку інформації
фото: Dreamstime

Адміністрація Трампа хоче вжити заходів після витоку інформації про удари по ядерних об'єктах Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Про це повідомляє АР з посиланням на високопосадовця Білого дому, передає «Главком».

Джерело зазначає, що адміністрація обмежить потік секретної інформації законодавцям, але не надав подробиць.

Як відомо, члени Конгресу мають право отримувати секретну інформацію в рамках своїх законодавчих та наглядових обов'язків. Якщо ж Білий дім вирішить заблокувати доступ до секретної інформації законодавцям, то безумовно конгресмени оскаржать це рішення.

Повідомляється, що цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт чітко дала зрозуміти, що адміністрація хоче вжити заходів після витоку інформації.

«Ми, звичайно, не хочемо, щоб люди, які вороже налаштовані до цього уряду та намагаються підірвати нашу національну безпеку, мали в руках секретну розвідувальну інформацію, якщо вони не збираються відповідально з нею поводитися», – сказала Лівітт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану.

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

Американський лідер зазначив, що міністр оборони США Піт Гегсет разом із військовими представниками проведе велику пресконференцію 26 червня о 15:00 за київським часом у Пентагоні, «щоб боротися за гідність наших Великих Американських Пілотів».

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. 

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

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Теги: розвідка США

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