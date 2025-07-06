Маск анонсував перший з'їзд своєї нової партії

Маск: Коли і де нам слід провести перший з'їзд Американської партії? Це буде супервесело!

Ілон Маск сказав, що на з’їзді «буде супервесело»

Американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно оголосив про створення власної політичної сили, анонсував проведення першого з’їзду «Американської партії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост.

Маск звернувся до користувачів із запитанням, коли й де найкраще організувати захід, додавши, що на з’їзді «буде супервесело».

«Коли і де нам слід провести перший з'їзд Американської партії? Це буде супервесело!» – написав бізнесмен.

Тим часом у Білому домі вже відреагували на створення нової політичної сили. Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи ситуацію, зазначив, що особисто Маск не користується такою ж популярністю, як ідеї, які він раніше просував.

«Принципи DOGE (Департаменту ефективності уряду США, яким раніше керував Маск) були дуже популярними. Якщо подивитися на результати опитувань, Ілон таким не був. Думаю, рада директорів хотіла б, аби він зосередився на бізнесі, а не на політиці», – сказав Бессент в ефірі CNN.

Також він припустив, що керівництво компаній Маска не в захваті від його політичної активності.

Раніше ми писали, що Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост мільярдера.

«Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні сформовано Американську партію, щоб повернути вам свободу», – написав Маск.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».